بدء وصول الوفود المشاركة في بطولة أفريقيا المفتوحة للتايكوندو

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بدأ، اليوم الأحد، وصول الوفود المشاركة في بطولة أفريقيا المفتوحة للتايكوندو المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجاري بمدينة الغردقة.
حيث وصل الفريق التركي إلى مطار الغردقة وكان في استقبالهم أعضاء فريق استقبال الاتحاد الأفريقي للتايكوندو، كما وصل إلى فندق الإقامة بسهل حشيش فريق كازاخستان، حيث يتواجدأعضاء اللجنة المنظمة للاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي للعبة.
تقام النسخة الرابعة من بطولة أفريقيا المفتوحة للباراتايكوندو بمشاركة 126 لاعبا، يمثلون 30 دولة.
وحسب الجدول الزمني للبطولة يقام الاجتماع الفني يوم الثلاثاء 19
فيما تنطلق منافسات البطولة يوم الأربعاء 20 فبراير في تمام الساعة التاسعة صباحا بالأدوار التمهيدية يتخللها استراحة في تمام الساعة ال 12 ظهرا.
ويقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة السادسة مساء بحضور لفيف من الشخصيات المهمة.
فيما يقام في تمام الساعة السابعة مساء نهائيات البطولة وتوزيع الجوائز، والتي يتم نقلها على قناة صدى البلد.
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