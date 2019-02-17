رياضة | طاقم تحكيم مصري لمباراة نكانا وكوتوكو بالكونفيدرالية

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة نكانا ريد ديفلز الزامبي وأشانتي كوتوكو الغاني، إلى طاقم تحكيم دولى مصرى بقيادة أحمد الغندور، بكأس الكونفيدرالية.

وتقام المباراة يوم 24 فبراير الجارى بالعاصمة الزامبية لوساكا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويضم الطاقم المعاون للغندور في هذه المواجهة كلًا من أحمد حسام طه مساعد أول وهانى عبد الفتاح مساعد ثانٍ ومحمد معروف حكم رابع.

ومن المقرر أن يتوجه طاقم التحكيم المصرى إلى العاصمة الزامبية لوساكا، يوم 22 فبراير الجارى، لإدارة المباراة.