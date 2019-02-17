رياضة | الإصابة الخطيرة تهدد مصطفى فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة الخطيرة تهدد مصطفى فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحوم الشكوك حول إصابة مصطفى فتحي صانع ألعاب فريق الزمالك بالغضروف بسبب تجدد غيابه خلال الفترة الماضية.

وجاء قرار إدارة الزمالك بسفر اللاعب إلى ألمانيا وخضوعه لبعض الفحوصات هناك بسبب شكوكهم من البداية بإصابته في الغضروف وإمكانية إجراء تدخل جراحي هناك.

ويحاول مسئولو الزمالك تجهيز اللاعب بالشكل الأمثل خلال الفترة القادمة والتخلص من أزمة الغيابات المتكررة له.

ولم يشارك مصطفى فتحي مع الزمالك إلا في دقائق معدودة منذ بداية الموسم وتكرر غيابه أكثر من مرة بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق إنبي مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.