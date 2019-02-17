رياضة | ريال مدريد يسقط أمام جيرونا بسبب سيرجيو راموس (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسقط أمام جيرونا بسبب سيرجيو راموس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق ريال مدريد في فخ الهزيمة أمام نظيره جيرونا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإسباني.

تقدم كاسيميرو بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 25 من بداية اللقاء، قبل أن يدرك كريستيان ستواني التعادل لجيرونا من ضربة جزاء في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 75 أحرز كريستيان بورتوجيس هدف الفوز لجيرونا على النادي الملكي.

شهدة المباراة طرد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في الدقيقة 90 من عمر المباراة بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 45 في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما ارتفع رصيد جيرونا إلى النقطة 27 في المركز الخامس عشر.