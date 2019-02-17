شكرا لقرائتكم خبر عن قطار ريال مدريد يتعطل عن ملاحقة البرشا بالخسارة أمام جيرونا والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز اليوم علي غير المعتاد نادى جيرونا الاسبانى بقيادة اوزيبيو ساكريستيان علي نظيره نادى ريال مدريد بقيادة سانتياغو سولارى بطل أسبانيا الموسم السابق في مباراه غريبة في اطار الجولة 24 من مسابقة الدورى الأسبانى الممتاز .

بدأ اللقاء الشوط الأول بهجوم قوى و استحواذ من ريال مدريد علي زمام المباراة و شن العديد من الهجمات الخطرة و استاع بالفعل اللاعب كاسميرو احراز الهدف الأول للريال في الدقيقة 25 من اسيست رائع للألمانى تونى كروس و اضاع الريال العديد من الهجمات لينتهى الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثانى علي غير العادة بهجوم من جيرونا رغبة في العودة للقاء و احراز هدف التعادل و استمر الهجوم المتبادل حتى الدقيقة 65 حيث استطاع اللاعب ستوانى احراز هدف التعادل لجيرونا من ركلة جزاء سددها برراعة لتسكن شباك الحارس البلجيكى كورتوا .

و استمر جيرونا في الهجوم الخطير و اعتمد الريال علي الاستحواذ حيث كان الاستحواذ 57% للريال مقابل 43% لجيرونا بمعدل ليس كبير و غير معتاد علي الفريق الملكى و استطاع بالفعل بورتو احراز الهدف الثانى لجيرونا في الدقيقة 75 بمهارة فردية و ضعها في الشباك بمهارة .

و حاول فريق ريال مدريد العودة للقاء لكن لن يستطيع بسبب تكتيك جيرونا المتميز في الدفاع و اعتمادهم علي الهجمات المرتدة و الاستحواذ في منطقة نصف ملعبهم و تم طارد اللاعب سيرجو راموس في الدقيقة 90 بعد حصوله علي الانذار التانى لتصعب مهمه الريال في العودة و ينتعى اللقاء بفوز جيرونا بهدفين مقابل هدف وحيد.

و بهذه النتيجة ارتفع رصيد جيرونا الي 27 نقطة في المركز الخامس عشر ليبعتد قليلا عن مثلث الهبوط و هذا كان هدفه من المباراة و حققه بنجاح بينما استمر فريق ريال مدرير في المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الثانى اتليتكو مدريد و بتسع نقاط عن برشلونة المتصدر