شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الإثنين 18-2-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
ويسعي مانشستر يونايتد للإطاحة بالفريق اللندني خارج البطولة, ومصالحة جماهيره, بعد خسارة الفريق الأخيرة أمام باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة على الأولد ترافورد, ضمن إطار لقاءات الذهاب من دوري أبطال أوروبا, وتأهل الشياطين الحمر لهذا الدو بعد تخطي أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.
على الجانب الآخر يرغب فريق تشياسي في استغلال عامل الأرض والجمهور والتأهل على حساب مانشستر يونايتد للدور القادم من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي, ووصل البلوز لهذا الدور بعد الفوز في دور الـ 32 على فريق شيفيلد وينزداي بثلاثية نظيفة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
وحدد الاتحاد الإنجليزي موعد المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الإثنين بتوقيت القاهرة, والعاشرة النصف بتوقيت المملكة العربية السعودية, وتنقل المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورت "beIN SPORTS HD 2", بصوت المعلق العربي رؤوف خليف.
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