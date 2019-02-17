شكرا لقرائتكم خبر عن أومتيتي في قائمة برشلونة استعدادا لمواجهة ليون بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الأسباني قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ليون الفرنسي يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

وجاءت القائمة كالتالي.

شتيجن، سيميدو، راكيتيتش، بوسكيتس، بيكيه، كوتينيو، سواريز، ميسي، ديمبلي، مالكو، لينجلنت، موريلو، ألبا، بوايتنج، روبيرتو، فيدال، أومتيتي، ألينا، بينا،إيزكيتا وموسى واجو.

وشهدت القائمة عودة النجم الفرنسي صامويل أومتيتي من الإصابة، بعد غيابة لمدة 3 شهور عن المشاركة مع الفريق الكتالوني بالاضافة لضم السنغالي الشاب موسى واجو.