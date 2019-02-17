شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الريدز يرفع راية الإنتقام في وجه البافاري والان مع التفاصيل

الخليج 365- يتطلع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الأنجليزي إلى تقديم أفضل ما لديه لقياده فريق من أجل تحقيق الفوز على بايرن ميونخ خلال مباراتي الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من أجل الذهاب بعيداً في البطولة.

ومن المنتظر أن يلاقي الريدز ضيفه البافاري يوم الثلاثاء المقبل في جولة الذهاب على ملعب أنفيلد وعلى وقع المباراة أكد الغيني نابي كيتا متوسط ميدان ليفربول في تصريحات لحصيفة بيلد الألمانية أن قرار طرده أمام البايرن حينما كان لاعباً في صفوف لايبزيج كان قراراً قاسياً ومؤسفاً للغاية.

وأضاف كيتا " تجدد المواجهة مرة أخرى أمام بايرن ميونخ بالنسبة لي فرصة رائعة من أجل الظهور بشكل أفضل وفيما يخص إهتمام البافاري به قال أنه كان سعيداً لكن العرض قد وصله بعد أن حسم وجهته بالإنتقال إلى قلعة الأنفيلد خاصةً وأنه أراد أن يلعب تحت القيادة الفنية للألماني يورجن كلوب.

وأنهى " أعيش أحلى أيام حياتي مع الفريق خاصةً وأنني قدمت من أجل تحقيق الكثير من الألقاب وأرى الفرصة مواتية في الدوري خاصةً أننا متصدرين اللقب حتى الآن بالإضافة إلى قدرتنا على الذهاب بعيداً في التشامبيونزليج.