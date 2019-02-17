شكرا لقرائتكم خبر عن راحة للاعبي الأهلي استعداداً للداخلية وفحص طبي للشناوي والان مع التفاصيل

الخليج 365-

قرر الأوروجواني مارتين لاسارتي, المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, منح لاعبيه راحة اليوم الاحد الموافق 17 من فبراير, بعد مباراة الفريق أمس السبت أمام الإنتاج الحربي في الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز, والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف.

ويستأنف الفريق تدريباته غداً الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة, من أجل الاستعداد للمباراة القادمة أمام فريق الداخلية ضمن إطار الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز, والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ويخضع غداً الإثنين حارس الفريق محمد الشناوي لفحص طبي قبل بداية المران, للوقوف على مدى جاهزية اللاعب من المشاركة في مباراة الداخلية من عدمها, حيث خرج الحارس أمس من تشكيل الفريق أمام الإنتاج الحربي قبل انطلاق اللقاء بدقائق قليلة, بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة, ليحل شريف إكرامي بديلاً له في المباراة.

ويفتقد الأهلي لجهوده لاعب خط وسط ميدانه رمضان صبحي, بعد حصوله على بطاقة صفراء أمس السبت أمام الإنتاج الحربي, ليتعرض اللاعب للإيقاف, بعد تأكيد امتلاكه على ثلاث إنذارات, ليغيب ناشئ الفريق لمباراة واحدة عن الأحمر طبقاً للوائح عقوبات لجنة المسابقات بالدوري المصري.