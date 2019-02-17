شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يوافق على بيع نجمه لسان جيرمان مقابل 60 مليون أسترليني والان مع التفاصيل

الخليج 365- يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الحصول على خدمات ماتيو جندوزي لاعب أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات القادمة.

وقالت صحيفة "اكسبريس"، أن النادي الفرنسي معجب بأداء اللاعب الشاب، الذي قضى 9 سنوات في مرحلة الناشئين داخل النادي الباريسي قبل أن ينتقل إلى لوريان.

وتابعت، سان جيرمان كان يتابع اللاعب قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن القواعد المالية حالت دون انضمامه لباريس، ليقوم آرسنال بالتعاقد معه الصيف الماضي مقابل 6 مليون أسترليني.

وقد يضطر آرسنال للموافقة على بيع اللاعب للاستفادة من العائد المادي في دعم الفريق ببعض الصفقات الجديدة، حيث ينوي باريس سان جيرمان دفع 60 مليون أسترليني للحصول على خدماته.

شارك جندوزي في 33 مباراة مع آرسنال هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدف واحد فقط.