شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يوافق على بيع نجمه لسان جيرمان مقابل 60 مليون أسترليني والان مع التفاصيل
وقالت صحيفة "اكسبريس"، أن النادي الفرنسي معجب بأداء اللاعب الشاب، الذي قضى 9 سنوات في مرحلة الناشئين داخل النادي الباريسي قبل أن ينتقل إلى لوريان.
وتابعت، سان جيرمان كان يتابع اللاعب قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن القواعد المالية حالت دون انضمامه لباريس، ليقوم آرسنال بالتعاقد معه الصيف الماضي مقابل 6 مليون أسترليني.
وقد يضطر آرسنال للموافقة على بيع اللاعب للاستفادة من العائد المادي في دعم الفريق ببعض الصفقات الجديدة، حيث ينوي باريس سان جيرمان دفع 60 مليون أسترليني للحصول على خدماته.
شارك جندوزي في 33 مباراة مع آرسنال هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدف واحد فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يوافق على بيع نجمه لسان جيرمان مقابل 60 مليون أسترليني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.