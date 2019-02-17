انت الان تتابع وليد صلاح الدين: قادرون على تعويض الخسارة من الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن الهزيمة التي تلقاها فريقه أمس السبت من نظيره الهلال السعودي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، في ذهاب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال، وقال صلاح الدين في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «حاول لاعبو الفريق تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن هناك فارقا كبيرا في المستوى أمام الهلال، وعلى أرضه ووسط جمهوره، وكنا نتمنى أن نواجه فريقا آخر غيره».

وأشار إلى أن فريق الهلال يضم لاعبين على مستوى عال ويلعبون في منتخب السعودية، ولديه لاعبون أجانب لهم شكل آخر داخل المستطيل الأخضر، وكل المؤشرات تشير إلى أن الفريق مرشح بقوة للتتويج بلقب البطولة العربية هذا العام. وأضاف صلاح الدين: «أهدرنا فرصا كثيرة في الشوط الأول والهاني سليمان لم يتعرض لأي اختبار