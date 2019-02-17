نجم أرسنال يتضامن مع محمد صلاح ضد العنصرية

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تحرير:محمد حسن صيام ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
أعلن داني ويلباك، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، تضامنه مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول بعدما تعرض الأخير لهتافات عنصرية من قبل مشجعي فريق وست هام على هامش اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وقال نجم أرسنال في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه يشعر بحزن شديد لما حدث مع نجم ليفربول محمد صلاح، مؤكدًا أن الهتافات العنصرية ضده أمر غير مقبول ومرفوض تمامًا، ويجب أن تتوقف العنصرية في ملاعب العالم.
وحمل داني ويلباك نجم فريق أرسنال الإنجليزي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسئولية ما حدث لمحمد صلاح نجم ليفربول وغيره من هتافات عنصرية تطول معظم اللاعبين، التي أبرزها الهتاف العنصري ضد الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي، الذي سبق واقعة محمد صلاح في أثناء خوضه لقاء إنتر ميلان في
يذكر أن محمد صلاح قد شارك في لقاء وست هام يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في المباراة التي شهدت هتافًا عنصريًا ضد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفراعنة، علمًا بأن ليفربول يستعد لمواجهة نارية في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الثلاثاء القادم.
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