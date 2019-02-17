انت الان تتابع ساديو ماني: متحفز للعودة مجددًا لنهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
عبر ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، من خلال لقاء فريقه أمام نظيرة بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من البطولة، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب «أنفيلد» في تمام الساعة العاشرة مساء، وقال مانى في تصريحات صحفية لصحيفة "بيلد" الألمانية: "بالنسبة لي اللعب في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا كان حلمًا فى الموسم الماضي، ولذلك أنا متحفز للغاية من أجل الذهاب هناك مجددًا هذا العام، وحصد اللقب هذه المرة".
وأضاف مانى: "لدينا مباراة قوية أمام الفريق البافاري خاصة أنه كان قريبًا جدا في الموسم الماضي للوصول للمباراة النهائية على حساب فريق ريال مدريد الإسباني، ولكن النادي الملكي كان منافسًا عنيدًا ووصل لنهائي البطولة". وتابع: "يأتى الصدام مجددا بين الفريقين فى دور الـ16 من البطولة، مؤكدًا أن فريقه مر بسيناريو
وأضاف مانى: "لدينا مباراة قوية أمام الفريق البافاري خاصة أنه كان قريبًا جدا في الموسم الماضي للوصول للمباراة النهائية على حساب فريق ريال مدريد الإسباني، ولكن النادي الملكي كان منافسًا عنيدًا ووصل لنهائي البطولة".
وتابع: "يأتى الصدام مجددا بين الفريقين فى دور الـ16 من البطولة، مؤكدًا أن فريقه مر بسيناريو مشابه فى المباراة النهائية من الموسم الماضى أمام الميرنجى".
واختتم: "جميع اللاعبين فى الوقت الحالى على استعداد كبير للمباراة، ولديهم دافع قوي بعد الهزيمة القاسية التى تلقاها فريقه فى المباراة النهائية بالموسم الماضى أمام الريال".
وتعرض الريدز للهزيمة في مباراة النهائي الموسم الماضي ببطولة دورى أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1، التى كانت على ملعب أولمبيسكي الرياضي بالعاصمة الأوكرانية كييف.
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