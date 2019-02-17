انت الان تتابع التشكيل المتوقع للزمالك ضد إنبي في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نادي إنبي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين، من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفريق الأبيض مواجهة اليوم وهو في صدارة جدول ترتيب المسابقة، برصيد 48 نقطة جمعها من 19 مباراة، فاز في 15 مواجهة، والتعادل في 3 والهزيمة في واحدة، أما فريق إنبي فيحتل المركز الـ15 برصيد 21 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 وتلقى الهزيمة في 9 مباريات.
ويستهدف الفريق الأبيض، مواصلة مسيرته بالدوري، لتأمين الصدارة، قبل العودة مجددا لبطولة الكونفيدرالية التي يعاني فيها بعد خسارة كبيرة من جورماهيا الكيني بنتيجة (2-4)، وتعادل على ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري بنتيجة (1-1)، علما بأنه سيلاقي الأحد المقبل فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بمصر، وقبله بثلاثة أيام
ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك لقاء إنبي بتشكيل يضم الآتي:
محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى.
عبد الله جمعة، محمد عبد الغني، محمود علاء، حمدي النقاز في خط الدفاع.
طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، محمود عبد المنعم كهربا، حميد أحداد في خط الوسط.
خالد بوطيب في الهجوم.
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