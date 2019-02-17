ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الأحد؟

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١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، ففي الدوري المصري يواجه الزمالك نظيره إنبي، في الجولة الـ22، وفي الدوري الإسباني، يلعب ريال مدريد مع جيرونا، وبعدها مواجهة فالنسيا أمام إسبانيول، ثم فياريال أمام إشبيلية، ثم ريال بيتيس أمام ألافيس، أما في الدوري الإيطالي فستكون هناك مواجهة بين إنتر وسامبدوريا، ثم نابولي وتورينو، كما يلعب محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" مع قاسم باشا أمام جالاتا ساري في الدوري التركي، وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
- الدوري المصري الزمالك × إنبي - الساعة السادسة مساء - كأس الاتحاد الإنجليزي بريستول سيتي x ولفرهامبتون – الساعة الثالثة عصرًا سوانزي سيتي x برينتفورد – الساعة السادسة مساء دونكاستر روفرز x كريستال بالاس – الساعة السادسة مساء - الدوري الإسباني ريال مدريد x جيرونا –
الزمالك × إنبي - الساعة السادسة مساء- كأس الاتحاد الإنجليزي
بريستول سيتي x ولفرهامبتون – الساعة الثالثة عصرًا
سوانزي سيتي x برينتفورد – الساعة السادسة مساء
دونكاستر روفرز x كريستال بالاس – الساعة السادسة مساء
ريال مدريد x جيرونا – الساعة الواحدة ظهرًا
فالنسيا x إسبانيول – الساعة الخامسة والربع مساء
فياريال x إشبيلية – الساعة السابعة والنصف مساء
ريال بيتيس x ديبورتيفو ألافيس – الساعة العاشرة إلا الربع مساء
سبال x فيورنتينا – الساعة الواحدة والنصف ظهرًا
جنوى x لاتسيو – الساعة الرابعة عصرا
إنتر ميلان x سامبدوريا – الساعة السابعة مساء
نابولي x تورينو – الساعة التاسعة والنصف مساء
قاسم باشا × جالاتا سراى - الساعة السادسة مساء
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