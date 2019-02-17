الان تتابع راكان الراشد ينهي مشاركته في رالي لابلاند الثلجي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح- الخليج 365

نجح سائق الراليات السعودي راكان الراشد، في إنهاء مشاركته في رالي لابلاند الثلجي، إحدى جولات بطولة فنلندا للراليات.

وشارك سائق فريق “تريبل آر للسباقات” راكان الراشد في النسخة الـ 54 من الرالي الثلجي، منهيًا إياه في المركز الـ 39 من أصل 70 مشاركًا.

ودخل “الراشد”، الرالي بهدف اكتساب الخبرة، ضمن برنامجه لتطوير أدائه واكتساب الخبرة والاحتكاك، ورغم صعوبة المسار وتنوع مساراته الثلجية والأعطال الميكانيكية إلا أن سائق سيارة شكودا فابيا، نجح في الوصول إلى خط النهاية مع مساعده البرتغالي هيوغو ماغاليس.

وتمكن “الراشد”، من إنهاء الرالي بزمن 2:46:16.5 وبفارق 47:22 دقيقة عن الفائز في المركز الأول، حيث توقف راكان الراشد في أحد مراحل السباق بعد أن علقت سيارته في الثلوج لأكثر من نصف ساعة، قبل أن يستأنف السباق، مما أثر على نتيجته النهائية.

وتسبب توقف السائق السعودي إلى تراجعه من المركز الـ12 حتى الـ39، فيما كان هدف “الراشد” هو الدخول ضمن قائمة الـ20 الأوائل في السباق.

وأكد السائق السعودي الذي يشارك بالتعاون مع مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية ومهارة للسباقات، أن صعوبة الرالي وطبيعة المسارات الثلجية والبرودة الشديدة، إضافة إلى المشاكل الفنية، ساهمت في تراجع نتيجتنا، وهذه الأجواء مختلفة تمامًا عن منطقتنا العربية.

وأضاف: “بشكلٍ عام، نجحنا في تحقيق أهدافنا وهي التطوير والتعليم، وأعتقد أننا كسبنا مهارات وقدرات إضافية”.