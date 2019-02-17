الامارات | العمانية النبهاني تودع تنس دبي للسيدات من دورها الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن العمانية النبهاني تودع تنس دبي للسيدات من دورها الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودعت اللاعبة العمانية فاطمة النبهاني المصنفة 405 على العالم، تنس دبي بخسارتها أمس أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 64 عالمياً بواقع مجموعتين دون رد "6-1 و6-1"، بطولة "سوق دبي الحرة" للاعبات المحترفات، لتبقى الآمال العربية في البطولة معلقة على التونسية أنس جابر المصنفة 56 عالمياً التي ستخوض اليوم أولى مبارياتها في البطولة المقامة في نسختها الـ 19 على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود في دبي، وتستمر حتى 22 من الشهر الحالي، بإجمالي جوائز يبلغ 2.8 مليون دولار.

واحتاجت الفرنسية ميلادينوفيتش، إلى ساعة و12 دقيقة فقط للفوز على العمانية النبهاني، بعد مجموعة أولى حسمتها الفرنسية في 28 دقيقة وانتهت بواقع "6-1"، قبل أن يتكرر الأمر ذاته في المجموعة الثانية وانما في فترة أطول امتدت بين اللاعبتين بلغت 44 دقيقة، مع العلم أن المواجهة بين اللاعبتين تعد الأولى تاريخياً لهما في بطولات التنس العالمي.