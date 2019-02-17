شكرا لقرائتكم شيكابالا يعود إلى اليونان خلال 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخر سفر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك المعار لأبولون سميرنى اليونانى، إلى اليونان طوال الفترة الماضية، بعد تعثر قطع إعارته فى شهر يناير الماضى.

كشف مصدر مقرب من شيكابالا إن اللاعب يخوض مرانه بشكل يومى فى القاهرة، متابعاً إن تأخر سفره بسبب إنهاء بعض الأوراق الخاصة به حيث من المفترض أن يلتحق بفريقه خلال الأسبوع الجارى.

تابع المصدر ذاته إن شيكابالا يجهز للسفر خلال الـ48 ساعة المقبلة وإنه جاهز للانضمام إلى فريقه وسيغادر القاهرة عقب إنهاء الأوراق الخاصة به.