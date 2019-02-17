شكرا لقرائتكم ناصر الشمراني.. فاز بأفضل لاعب في آسيا واختفى بعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت مسيرة المخضرم ناصر الشمراني تألقاً مع العديد من الأندبة التي لعب لها، ولكن منذ فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس آسيا قبل 5 أعوام، تعرض اللاعب لهبوط في مستواه على صعيدي الأندية والمنتخب الأول.

وكان خالد المعجل، مدير الكرة في نادي الشباب، قد أعلن يوم الجمعة مغادرة اللاعب الملقب بالزلزال أسوار النادي، لتكون هي المرة الثالثة التي يغادر فيها نادي العاصمة على مدى 16 عاماً قضاها في مسيرته الطويلة، والتي عاش فيها الشمراني عدة محطات بين إنجازات جماعية وفردية وإيقافات واستفزاز للخصوم.

وتعد فترة الشمراني بقميص الهلال الأكثر تأثيرا في مسيرته، فبعد أن انتقل إلى أزرق الرياض بعد فوزه بلقب هداف الدوري أربع مرات، واصل الشمراني تسجيل الأهداف وحقق اللقب نفسه مع ناديه الجديد، كما وصل برفقته إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2014، ولكن فوزه بأفضل لاعب في القارة الصفراء قبل 5 أعوام، لم يشفع للزلزال ما فعله في نهائي البطولة عندما اشتبك المهاجم مع المدافع ماثيو سبرانوفيتش، لاعب وسترن سيدني واندررز بعد المباراة، وبصق عليه، ما دفع الاتحاد الآسيوي إلى إيقافه قارياً 6 مباريات، لتشهد مسيرة اللاعب بعدها هبوطا واضحا على أرقامه التهديفية طوال فترته مع الهلال وصولا إلى الشباب.وظهر الشمراني في مقطع مرئي يستفز به جماهير النصر، غريم ناديه التقليدي بجملة "هيا تعال" قبل أن يفوز الغريم بالدوري أمامه في الملعب، إلا أنه انتقم أمام الأصفر بعدها بشهر عندما تغلب عليه في نهائي كأس الملك بركلات الترجيح.

وفي موسم 2015 – 2016، بدأ الشمراني الموسم موقوفاً إثر عقوبة انضباطية نتيجة أحداث مباراة الهلال والنصر في كأس الملك، وكان اعتماد اليوناني دونيس على المهاجم البرازيلي إلتون ألميدا أساسياً سبباً في فتور العلاقة بينه وبين المدرب إلا أنه سجل هدفاً أمام أهلي جدة في نهائي كأس ولي العهد 2016، ساهم به بعودة فريقه إلى بطولته المحببة.

وبعد أن تعاقد الهلال مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لم يكن الحال أفضل بالنسبة للزلزال، حيث كان يفضل المدير الفني إِراك البرازيلي ليو بوناتيني على الاعتماد على الشمراني، ما دعا الأخير إلى الانتقال للعين الإماراتي معاراً في مطلع موسم 2016 - 2017، ليوقع الهلال مع المهاجم السوري عمر خربين، منتصف الموسم قبل الماضي، ويقوم الشباب بالتعاقد مع الشمراني للمرة الثانية.

ولم تكن مسيرة الشمراني متذبذبة على صعيد الأندية فقط، بل حتى مع المنتخب السعودي، حيث بدأ اللعب للأخضر منذ أواخر العقد الماضي كما كان احتياطيا في كأس آسيا 2007، قبل أن يشارك مع المنتخب في كأس آسيا 2011 ومباريات تصفيات كأس العالم وصولا إلى المعسكر الذي استبعد منه استعدادا لكأس آسيا 2015. وسجل 19 هدفا دولياً كان آخرها في 2016، وتعود آخر مشاركة دولية له إلى 2018 أمام المنتخب العراقي في البصرة.