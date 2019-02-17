شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 5 أهداف حصيلة آخر لقاء بين الزمالك وإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره إنبى فى السادسة مساء اليوم، فى الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الزمالك وإنبى، التقى الفريقان 28 مواجهة قبل لقاء اليوم، فاز الأبيض فى 14 مباراة، وخسر 4 مواجهات، وحسم التعادل 10 لقاءات. وكانت آخر مباراة للزمالك وإنبى فى الجولة الخامسة من مسابقة الدورى، وبالتحديد يوم 2 سبتمبر الماضى، وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للفريق البترولى. أحرز أهداف الأبيض محمود علاء، وإبراهيم حسن، وكاسونجو، وصلاح سليمان فى مرماه، بينما سجل هدف إنبى محمد زكريا شيكا.

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