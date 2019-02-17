شكرا لقرائتكم نتائج مباريات الدوري المصري اليوم السبت 16 / 2 / 2016 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم السبت 16 / 2 / 2016 أحراز العديد من الأهداف من خلال إقامة مباراتين بين الإسماعيلى والنجوم وانتهت بفوز الدرأويش بثلاثية مقابل هدف وبين الأهلى والإنتاج الحربى وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وعلى الجانب الأخر واصل الزمالك تربعه على جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 48 نقطة بينما حل بيراميدز فى الوصافة برصيد 45 نقطة بينما حل الأهلى فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة ليزاحم الأخير على وصافة الدوري.

الأهلى يهزم الإنتاج الحربى بهدف ويزاحم بيراميدز على الوصافة

حقق فريق الأهلى فوزا ثمينا على الإنتاج الحربى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

أحرز هدف المباراة عمرو السولية فى الدقيقة 49 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 42 نقطة من 19 مباراة فى المركز الثالث بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 31 نقطة فى المركز الخامس بجدول الترتيب .





احكم لاعبو الأهلى سيطرتهم على الربع ساعة الأولى ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات الثلاثى حسين الشحات ورمضان صبحى وناصر ماهر ، فى المقابل مال لاعبو الإنتاج للدفاع وحأولوا الإعتماد على الهجمات المرتدة إلا أن كل تحركاتهم توقفت فى منتصف ملعب الأهلى .

هدأت المباراة بعض الشئ فى الربع ساعة الثانية ولم تسنح فرص على المرميين باستثناء بعض الكرات العرضية من على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر وأجأى مهاجم ألفريق .

وقد أشهر محمد الحنفى حكم المباراة الكارت الأصفر فى وجه الغانى وهاب أنان مدافع الإنتاج الحربى للخشونة المتعمدة مع ناصر ماهر لاعب وسط الأهلى ، بينما أشهر الكارت الأصفر الثانى لمحمود كابونجا مدافع الإنتاج فى الدقيقة 32 .





وفى الدقيقة 37 يقوم رمضان صبحى ببناء هجمة للفريق الأحمر ويضعها فى طريق زميله حسين الشحات من الناحية اليسرى الذى ينفرد بعامر عامر حارس الإنتاج إلا أنه وضعها خارج المرمى ، وفى الدقيقة 40 يجرى مختار مختار المدير ألفنى للإنتاج أولى تغييراته بنزول عبد الرحمن بوجى بدلا من أحمد مجدى للإصابة .

وفى الدقيقة 42 تسنح أولى فرص الإنتاج الحربى عندما استلم محمد مسعد صانع ألعاب ألفريق كرة من خارج منطقة الجزاء ويطلق قذيفة مرت بجوار القائم بسنتيمترات قليلة ، يهدأ اللقاء بعدها ولم تسنح أى فرصة على المرميين حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتعادل ألفريقين سلبيا .

الشوط الثانى

بدأ الأهلى الشوط الثانى بهجوم ضاغط بغية إحراز هدف السبق ، وهو ما تحقق للاعبيه بعد أربع دقائق فقط من كرة عمرو السولية الذى وضعها قوية فى مرمى الإنتاج الحرلى ، بعدها دانت السيطرة للمارد الاحمر وأضاع لاعبوه وخاصة جونيور أجأى العديد من ألفرص السهلة كان أخطرها فى الدقيقة 59 عندما مرر محمد هانى الظهير الأيمن للأهلى عرضية متقنة لاجأى أمام خط المرمى تباطأ فيها الأخير ليخرجها أحد لاعبى الإنتاج .

وفى الدقيقة 60 يجرى لاسارتى المدير ألفنى للأهلى أولى تغييراته بنزول الأنجولى جيرالدو بدلا من حسين الشحات الغير موفق فى المباراة .

فى الدقيقة 65 يشهر محمد الحنفى الكارت الأحمر فى وجه محمود حمادة مدافع وسط الإنتاج بعد التشابك بالأيدى مع رمضان صبحى ، بينما حصل الأخير على الكارت الأصفر .

وفى الدقيقة 69 يجرى الإنتاج الحربى تغييره الثانى بخروج أحمد رؤوف ونزول غانم محمد ، يحأول بعدها لاعبو العجلات الحربية بناء بعض الهجمات لتهديد المرمى الأحمر دون جدوى ، فى المقابل هدأ لاعبو الأهلى وحأولوا تناقل الكرة لإمتصاص حماس المنافس .

فى الدقيقة 80 يجرى مختار مختار التغيير الثالث للإنتاج بنزول علاء سلامة أحد الصفقات الشتوية وخروج محمد مسعد ، وفى الدقيقة 84 يجرى الأهلى تغييره الثانى بنزول أحمد الشيخ بدلا من جونيور أجأى

يحأول الإنتاج الحربى فى اللحظات الأخيرة مباغتة لاعبى الأهلى ببعض الهجمات على الرغم من النقص العددى إلا أنهم فشلوا فى استثمار بعض الكرات حتى اطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء معلنا عن فوز الأهلى بهدف مقابل للاشئ .

وقد ضمت تشكيلة الأهلى كل من :-

حراسة المرمى: محمد الشنأوي

خط الدفاع: محمد هانى- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول

خط الوسط: عمرو السولية- هشام محمد- ناصر ماهر- حسين الشحات- رمضان صبحي

خط الهجوم: جونيور أجايي.

وجاءت تشكيلة الإنتاج الحربى على النحو التإلى :-

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عبد الرحمن فاروق- وهاب أنان- محمود البدرى- أحمد شديد قنأوي.

خط الوسط: أحمد مجدى- محمود حمادة- محمود كابونجا- ديوارا

خط الهجوم: محمد مسعد- أحمد رؤوف.

الإسماعيلى يتخطى النجوم 3 / 2 بالدورى الممتاز

فاز فريق الإسماعيلى على نجوم إف سى، بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدورى المصرى الممتاز.

أحرز ثلاثية الدرأويش كريم بامبو "هدفين" فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول والدقيقة 81 من الشوط الثانى، ومحمود متولى فى الدقيقة 55، وأحرز صلاح أمين مهاجم النجوم هدف النجوم الأول فى الدقيقة 62، ثم الهدف الثانى بطريقة مارادونية فى الدقيقة 92.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حراسة المرمى محمد فوزى، خط الدفاع طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط الدفاعى محمود دونجا – محمود متولى، خط الوسط الهجومى كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم شيلونجو.

وضم تشكيل النجوم كلاً من.. عصام الحضرى فى حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، أحمد أيمن فى خط الدفاع، محمود حليمو، عمرو السيسي، محمد همام، إسلام ألفار، أيمن غباشى فى خط الوسط، صلاح أمين فى الهجوم.

بهذه النتيجة إرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 27 محتلاً المركز الثامن، بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 20 هدف ومازال لديه 3 مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 21 فى المركز السادس عشر بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 29 هدف.