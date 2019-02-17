شكرا لقرائتكم حكم قمة الزمالك وبيراميدز يدير ليفربول وبايرن ميونخ بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم، الأحد، تعيين الحكم الإيطالي جيانلويكا روكي لإدارة المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح وبايرن ميونخ الألماني بعد غد الثلاثاء بملعب "أنفيلد"، في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وتأهل ليفربول لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال أوروبا بعدما حل ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط خلف باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة.

الحكم الإيطالي أدار هذا الموسم عدة مباريات في دوري الأبطال، من بينها مواجهة مانشستر سيتي وليون في مرحلة المجموعات (2/2)، كما أدار الحكم الشهير مباراة الزمالك وبيراميدز قبل أسابيع بالدورى المصرى والتى انتهت بالتعادل (3/3).