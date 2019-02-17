شكرا لقرائتكم بث مباشر لمباراة الزمالك وإنبي اليوم في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والمقرر اقامتها السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يدخل الزمالك مباراة اليوم في صدارة جدول ترتيب المسابقة حيث يمتلك 48 نقطة حققهم من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة فيما سجل لاعبيه 44 هدفًا واستقبل 15 هدفًا، فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.

من المتوقع أن يدخل الزمالك بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم حميد أحداد أو أيمن حفنى وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.