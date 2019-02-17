الارشيف / اخبار الرياضه

موعد مباراة الزمالك وانبى اليوم الاحد في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك وانبى اليوم الاحد في ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام فى السادسة مساء اليوم الاحد الموافق 17 / 2 / 2019 مباراة الزمالك و انبى ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز .

 

قائمة الزمالك لمباراة انبى

وضمت قائمة الزمالك لمباراة إنبى كلا من :-

حراسة المرمى : محمود جنش - عماد السيد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - بهاء مجدى - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى الونش - حمدى النقاز 

خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن -  محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أحمد مدبولى  - أيمن حفنى - أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم : حميد أحداد - عمر السعيد - خالد بو طيب.

e56e6aa39e.jpg

ترتيب الزمالك قبل مواجهة انبى فى الدوري

يحتل الزمالك المركز الأول فى ترتيب جدول الدوري المصري قبل مواجهة  انبى برصيد 48 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز فى 15 لقاءات وتعادل فى ثلاثه بينما خسر فى مباراة فقط .

ويعول الجهاز الفنى للزمالك الكثير على مباراة انبى من أجل مواصله نغمة الانتصارات، خاصة أنها أمام فريق يجيد اللعب أمام الكبار.

 

7ca07fa115.jpg

 

ترتيب انبى فى جدول الدوري قبل مواجهة الزمالك

يحتل النادى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 21 نقطة قبل مواجهة الزمالك.

 

4b4efc0277.jpg

موعد مباراة الزمالك وانبى 

ستقام مباراة الزمالك وانبى فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد بتروسبورت.

 

d7a03a7773.jpg

ملعب مباراة الزمالك وانبى

ستقام مباراة الزمالك وانبى على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وانبى

ستذاع مباراة الزمالك وانبى على قنوات اون سبورت ، والنيل الارضية والفضائية المصرية.

32ff9f3964.jpg

 

التشكيل المتوقع للزمالك امام انبى

 

من المتوقع أن يدخل الزمالك بالتشكيل التالى:

 

حراسة المرمى: محمود جنش.

 

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

 

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم حميد أحداد أو أيمن حفنى وأوباما وكهربا.

 

خط الهجوم: خالد بوطيب.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي
تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي

 

من المتوقع أن يدخل الزمالك بالتشكيل التالى:

 

حراسة المرمى: محمود جنش.

 

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

 

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم حميد أحداد أو أيمن حفنى وأوباما وكهربا.

 

خط الهجوم: خالد بوطيب.

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وانبى اليوم الاحد في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى