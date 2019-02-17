شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يربك حسابات لاسارتي أمام الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة بالاهلى بقيادة الاورجويانى مارتن لاسارتى فى تغيير خطة اللعب امام الداخلية فى المباراة المقرر اقامتها مساء الاربعاء المقبل فى الاسبوع الت 23 من فعاليات الدورى الممتاز لضرب التكتل الدفاعي المتوقع من المنافس الذى يجيد اغلاق النواحى الدفاعية .

لاسارتى وفى ظل غياب رمضان صبحي للايقاف يفكر فى الدفع بصلاح محسن او مروان محسن كمهاجم صريح لقيادة الهجوم الاحمر على ان يلعب اجايي على الاطراف بدلا من رمضان صبحي الغائب عن اللقاء بحيث يكون هناك مهاجم صريح للضغط على مدافعى الداخلية .

يذكر ان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد أن رمضان صبحي لاعب الفريق سيغيب عن لقاء الداخلية يوم الأربعاء المقبل للإيقاف بعد حصوله على كارت اصفر فى لقاء الانتاج الحربى الاخير .

وكان الأهلي قد حقق فوزا مهما على الإنتاج الحربي في بطولة الدوري اليوم بهدف دون رد أحرزه عمرو السولية.