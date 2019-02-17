شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر سفر شيكابالا إلى اليونان بعد تعثر قطع الإعارة من أبولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخر سفر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك المعار لأبولون سميرنى اليونانى، إلى اليونان طوال الفترة الماضية، بعد تعثر قطع إعارته فى شهر يناير الماضى.

وكشف مصدر مقرب من شيكابالا أن اللاعب يخوض مرانه بشكل يومى فى القاهرة، وأن تأخر سفره بسبب إنهاء بعض الأوراق الخاصة به، ومن المفترض أن يلتحق بفريقه خلال الأسبوع الجارى.

وأضاف المصدر ذاته أن شيكابالا يجهز للسفر خلال الـ48 ساعة المقبلة، وإنه جاهز للانضمام إلى فريقه وسيغادر القاهرة عقب إنهاء الأوراق الخاصة به.