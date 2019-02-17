شاهد فى دقيقة.. التاريخ ينحاز للزمالك قبل المواجهة رقم 29 أمام إنبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تمام السادسة مساء، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد بتروسبورت لمتابعة المباراة المرتقبة بين نادي الزمالك وإنبي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام .
في تمام السادسة مساء، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد بتروسبورت لمتابعة المباراة المرتقبة بين نادي الزمالك وإنبي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام .
المواجهة الأخيرة التي كانت قد جمعت الفريقين من دوري الموسم الجاري، انتهت بفوز الزمالك برباعية مقابل هدف.ويرصد الخليج 365 تاريخ مواجهات الفريقين قبل الموقعة المرتقبة الليلة في الفيديو التالي:
ـ المواجهات : 28 مباراة
ـ فوز الزمالك : 14 مباراة
ـ فوز إنبي : 4 مباريات
التعادل :10 مواجهات
ـ أكبر فوز :للزمالك بنتيجة 4/1
ـ أهداف الزمالك : 45 هدفاً
ـ أهداف إنبي : 15 هدفاً
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