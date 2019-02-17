بالصور.. استقبال حافل للخطيب في افتتاح مهرجان "800 سنة منصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على المشاركة في مهرجان "800 سنة منصورة"، وتواجد اليوم الأحد بجامعة المنصورة لحضور حفل الافتتاح.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، استقبل محمود الخطيب، في وجود محافظ الدقهلية كمال شاروبيم، ومفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، وأحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق، بجانب عدد من الشخصيات العامة بالمحافظة.

وأقيم اليوم الأحد، حفل افتتاح مهرجان "800 سنة منصورة" بالصالة المغطاه بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة.

الجدير بالذكر، أن جامعة المنصورة تنتظم المهرجان في الفترة بين 16 الى 21 من شهر فبراير الجاري.