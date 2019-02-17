شكرا لقرائتكم مرتضى منصور ينعى شهداء الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعي مجلس ادارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، شهداء الوطن في الحادث الإرهابي، الذى استهدف نقطة تفتيش في شمال سيناء أمس السبت، والذي راح ضحيته استشهاد 15 فردا من القوات المسلحة .

وأكد رئيس الزمالك ، أن تلك العمليات الإرهابية تكشف المخططات الخارجية من أعداء الوطن ضد الدولة المصرية ، مؤكدا بأن الشعب المصري يقدر التضحيات الكبيرة من رجال الجيش والشرطة للدفاع عن الدولة المصرية ، أمام تلك العناصر الإرهابية .

يلتقى الزمالك مع نظيره إنبى فى تمام السادسة من مساء اليوم ،الأحد، فى المباراة التى ستجمع بينهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز