شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى عن ثلاثية الهلال: نواجه منتخب العالم بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري أن الأمل في التعويض أمام الهلال السعودي بالإسكندرية ما زال قائمًا لأن الكرة ليس بها مستحيل.

وخسر الإتحاد من الهلال السعودى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت،على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض ، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال".

وأشار وليد صلاح في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" أنه رغم الخسارة من الهلال بثلاثية في السعودية فإن الاتحاد سيتمسك بأمل التعويض في مباراة العودة في ربع نهائي البطولة العربية.

وأشار وليد صلاح إلى أن أن لاعبي الاتحاد لم يقصروا أمام الهلال السعودي مؤكدًا أن كرة توني سيلفا التي أهدرها من انفراد بالمرمى غيرت شكل اللقاء.

وأكد مدير الكرة بنادى الاتحاد أن القرعة لم تخدم فريقه على الإطلاق بمواجهة الهلال السعودي الذى وصفه بمنتخب العالم.