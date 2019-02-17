شكرا لقرائتكم نجم أرسنال يتضامن مع محمد صلاح ضد العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن داني ويلباك مهاجم أرسنال الإنجليزي تضامنه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بعدما تعرض لهتافات عنصرية من جانب مشجعى وست هام يونايتد، على هامش المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب "لندن" الأولمبى، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1\1.

وقال داني ويلباك فى تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، "أنا أشعر بحزن شديد لما حدث، إنه أمر مرفوض ويجب أن يتوقف ليس في إنجلترا بل في كل ملاعب العالم، نحتاج إلى قرارات رادعة".



محمد صلاح

ووجد محمد صلاح تضامناً مع كل اللاعبين، حيث حمّل ميخائيل أنطونيو مهاجم نادي وستهام الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسؤولية ما يحدث في الملاعب من أحداث عنصرية في حق اللاعبين .

يذكر أن شرطة لندن بجانب نادي وست هام يونايتد أعلنا في وقت سابق فتح تحقيق بشأن تعرض محمد صلاح لإهانات عنصرية من قبل بعض من جماهير ويست هام بسبب ديانته، حيث أصدر النادي اللندني بياناً رسمياً جاء كالتالي، "في وست هام يونايتد، نحن لا نتسامح أبدا مع أي سلوك عنيف أو عدائي، نحن فريق كرة قدم شامل، نحن بأي نوع من التفرقة، نرحب بجميع الجماهير في ملعب لندن، ولكن أي شخص يتم تحديده وهو يرتكب أي فعل مهين سيتم تحويله للشرطة وسيمنع من دخول الملعب مدى الحياة، لا مكان لمثل هذا السلوك في ملعبنا".

وحول رأيه في كرة القدم العربية ومنتخباتها بشكل عامّ، قال اللاعب الإنجليزي "عندما نتحدث عن كرة القدم لا نربطها فقط بالأندية والمنتخبات الوطنية، الجماهير العربية الواسعة تعطينا فكرة عن مكانة هذه اللعبة في المنطقة، عشق هذه الجماهير لكرة القدم لا حدود له، هم يأتون لمشاهدتنا في إنجلترا، وفي إسبانيا ودول أخرى، وهناك لاعبون عرب متألقون ومن بينهم محمد صلاح في ليفربول أفضل سفير للكرة العربية في العالم".