شكرا لقرائتكم "ليفربول أكسب..صلاح أقعد"..الأرباح تغلق باب الرحيل أمام الفرعون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول يعتزم الصمود أمام كافة العروض التي من المنتظر أن يتلقاها النجم المصري محمد صلاح من مختلف الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وأبرزها يوفنتوس الايطالي.

ذكرت صحيفة "ميرور"، أن نادي ليفربول حقق أرباحاً سنوية لتصل لـ 125 مليون جنيه إسترليني، مما يدعم فكرة إحتفاظ النادي الإنجليزي بخدمات محمد صلاح الذى يتقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفاً.

وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول لن يعتزم خسارة نجومه مجدداً مثلما حدث في الأعوام الماضية، بعد رحيل لويس سواريز الذى انتقل لصفوف برشلونة مقابل 82 مليون يورو، وفيليب كوتينيو الذى انتقل للفريق ذاته مقابل 135 مليون يورو، في ظل تواجده بالمنطقة الآمنة من الناحية المالية.

وكانت تقارير صحفية إيطالية ذكرت في وقت سابق أن نادي يوفنتوس يتطلع للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل مقابل 200 مليون يورو أو الأستغناء عن خدمات الارجنتيني باولو ديبالا لصالح ليفربول بجانب دفع 50 مليون يورو من أجل ضم النجم المصري.