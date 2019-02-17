شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر لمواليد 1997 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر لمواليد 1997، والتي ستقام بعد غد الثلاثاء، وذلك على النحو التالى: الألومونيوم مع سيراميكا كليو باترا المقاولون العرب ضد سموحه بتروجت مع مصر المقاصة سبورتنج مع نادي الجمهورية شبين وتقام المباريات الاربعة في كأس مصر مواليد 97 يوم 19 فبراير.

كاس مصر

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