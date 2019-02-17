رئيس سموحة: لاعب واحد في بيراميدز = ما صرفناه منذ صعودنا للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على قوة فريق بيراميدز، ووصفه بمنتخب القارات، مشيرا الى أنه بيراميدز يساوي أكثر من مليار جنيه.

وخسر فريق سموحة 4-0 من بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر فضائية "صدى البلد" "الهدف الأول الذي استقبلناه أمام بيراميدز هو سبب الإنهيار، لكن هناك نتحدث عن فريق قيمته أكثر من مليار جنيه".

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وواصل "بيراميدز يشبه منتخب القارات عندما يواجه أي فريق، يمتلك 6 محترفين مميزين للغاية، مديره الفني يتقاضى تقريبا 300 ألف دولار شهريا".

واستمر "هذا ليس مبررا لخسارة بالتأكيد، في النهاية كرة القدم 11 لاعب ضد 11، نمتلك لاعبين مميزين أيضا، لكن هناك 3 لاعبين تخاذلوا في اللقاء ولا يستحقوا اللعب لسموحة".

وشدد "عادل عبدالرحمن المدير الفني لم يقصر، يعمل بإخلاص وأمانه، تحدث مع اللاعبين على ضرورة وجود الروح، من لا يمتلك الروح لن يتواجد معنا بكل تأكيد".

واختتم "في النهاية بيراميدز فريق قوي ومن مستوى أخر، ربنا يزيدهم، لكن ثمن لاعب واحد ببيراميدز، يساوي ما صرفناه على كرة القدم منذ صعد الفريق للدوري الممتاز.