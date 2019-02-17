صلاح إلى اليوفي؟ .. صفقة (فنية - اقتصادية) فى انتظار إشارة كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

كشفت تقارير إيطالية أبرزها عن إمكانية انتقال محمد صلاح إلى صفوف نادي يوفنتوس في الصيف المقبل.

وقالت صحيفتي "توتو سبورت" و"لاجازيتا ديلو سبورت" إن نادي السيدة العجوز يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول فى صفقة تبادلية كبري ستضمن رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا نجم اليوفي إلى الأنفيلد.

وأكد أليساندرو ألتوبيلي نجم إنتر ميلان ويوفنتوس السابق أن صفقة انتقال محمد صلاح إلى "السيد العجوز" لو تمت ستكون ناجحة بكل المقاييس الرياضية والاقتصادية.

وفي تصريحات عبر قنوات "بي إن سبورتس" قال ألتوبيلي: "اتصل بي مدير صحيفة توتو سبورت لاستطلاع رأي حول صفقة انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس لو تمت".

وأضاف ألوتبيلي: "قلت له (مدير الصحيفة) أن الفكرة في حد ذاتها عبقرية، عودة صلاح إلى إيطاليا، ولعبه مع يوفنتوس تحديداً سيجعله يبزُغ ويتألق".

وتابع لاعب يوفي السابق: "صلاح لديه تجارب سابقة مع فيورنتينا وروما، وسيساعده ذلك عندما يعود مجدداً إلى الدوري الإيطالي".

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ولعب مع صلاح فى الدوري الإيطالي 81 مباراة سجل فيها 35 هدفًا وصنع 24 هدفًا، بالإضافة إلى مشاركته فى 5 مباريات فى كأس إيطاليا سجل فيهم 4 أهداف.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، رفض الحديث حول الأنباء التي ترددت بشأن رحيل صلاح .

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، نقلاً عن "توتو ميركاتو" الإيطالية، ذكرت أن كلوب قرر تجميد الحديث حول صفقة رحيل صلاح مقابل انضمام نجم اليوفي باولو ديبالا للآنفيلد حتى نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن كلوب لا يرغب في تشتيب ذهن صلاح في ظل منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي بجانب مشاركة الريدز في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم صلاح موسمًا رائعًا مع ليفربول حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي حيث سجل كل لاعب 17 هدفًا.

وكان صلاح مدد عقده حتى عام 2023 بعد المستوى الذي ظهر به في موسمه الأول مع ليفربول حيث نجح في الحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بعدما سجل 32 هدفًا في بريميرليج.

جدير بالذكر أن صلاح (26 عامًا) انتقل إلى صفوف ليفربول في الصيف قبل الماضي قادمًا من روما الإيطالي في صفقة قدرت بـ50 مليون يورو.