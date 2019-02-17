النصر السعودي يغري الجبرين لتجديد عقده

اقترب نادي النصر السعودي، من تجديد عقد اللاعب الدولي عبد العزيز الجبرين، مقابل 4 ملايين ريال سنويًا.
وذكرت صحيفة “المواطن” السعودية الإلكترونية، اليوم الأحد، أن “إدارة النصر، برئاسة سعود آل سويلم، نجحت في التوصل لاتفاق مع الجبرين لتجديد العقد بينهما لثلاث سنوات مقبلة”.
وينتظر النادي السعودي رد الجبرين على العرض الجديد، لحسم المفاوضات وغلق ملف تجديد عقد اللاعب الدولي.
وانضم الجبرين للنصر خلال صيف 2014، بعد صراع كبير مع الهلال، وقد أثارت الصفقة وقتها الكثير من الجدل بين الناديين وجماهيرهما.
وأفادت الصحيفة السعودية بأن الرئيس سعود آل سويلم، اتفق مع الجبرين على تجديد العقد لمدة 3 سنوات، مقابل حصوله على 4 ملايين ريال سعودي سنويًا.
وجاء هذا الاتفاق ليُغلق الباب في وجه الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب الوسط السعودي، بشكل مجاني، بعد نهاية عقده مع النصر نهاية الموسم الجاري.
يُذكر أن صاحب الـ27 عامًا، لعب مع النصر 83 مباراة، أحرز خلالها هدفين وصنع 4 أهداف، وقد مثل المنتخب السعودي في 3 مباريات.
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