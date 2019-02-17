موقف مارادونا يتأزم في المكسيك

تعرض فريق دورادوس دي سينالوا، الذي يدربه الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، لهزيمة كبيرة أمام أتلانتي 3-6 في الجولة السابعة من مرحلة إياب دوري الدرجة الثانية (كلاوسورا 2019)، ليسقط في قاع الترتيب، عقب لقاء تابعه الأسطورة الأرجنتيني من المدرجات بسبب العقوبة.

واستغل أتلانتي النقص العددي لفريق لدواردوس الذي تعرض لاعبه فرناندو أرسي للطرد (ق14)، واكتسحه بستة أهداف جاءت بتوقيع المكسيكي خيراردو رويز (ق22) والباراغوياني فيرناندو فيرنانديز (ق47 و61)، والكاميروني باتريك سوكو (ق40 و86)، والكولومبي ويلبر رنينتريا (ق79).

أما أهداف دورادوس الثلاثة فسجلها الأمريكي روبيو مينديز (ق16 و49) والمكسيكي خيسوس إسكوبوسا (ق54).

ولم يتمكن مارادونا من قيادة هذه المباراة، بسبب تعرضه للطرد في المباراة السابقة التي حقق فيها دورادوس أول انتصار له في مرحلة إياب المسابقة، بفوزه على كوريكامينوس بهدف دون رد.

ولم يستكمل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني اللقاء لنهايته، وغادر المدرجات قبل (ق90) متأثراً بهزيمة فريقه الذي بات يتذيل الترتيب بثلاث نقاط، علماً بأن له مبارتان مؤجلتان.