الخطيب في المنصورة للمشاركة في احتفال المدينة التاريخي

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تلبية دعوة جامعة المنصورة صباح اليوم والتي تلقاها في وقت سابق من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

وقام رئيس النادي الأهلي بالمشاركة في مهرجان 800 سنة منصورة، والذى تنظمه جامعة المنصورة، خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير. واستقبل صباح اليوم، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، محمود الخطيب، ومفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق، في حضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ومحمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق. وكان الخطيب تلقي دعوة من رئيس جامعة المنصورة، للمشاركة في افتتاح مهرجان 800 سنة منصورة.