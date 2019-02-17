«لاسارتي» يبدأ دراسة فريق «الداخلية»

حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عدة فيديوهات لفريق الداخلية؛ لدراسته قبل مواجهة الفريقين الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الدوري الممتاز.
ويسعى لاسارتي للوقوف على نقاط القوة والضعف في فريق الداخلية قبل مواجهة الفريقين التي يسعى الأهلي خلالها لمواصلة انتصاراته المحلية.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا مساء أمس على الإنتاج الحربي بهدف دون رد سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مباريات الدوري.
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