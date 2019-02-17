رغم رحيل مورينيو، روما لا يزال يخشى مانشستر يونايتد

رحل مورينيو عن مانشستر يونايتد قبل أيام من الميركاتو الشتوي، ولا تزال إدارة نادي روما متوجسة وخائفة من عودة مانشستر يونايتد بإغراء جديد لنجم دفاع الفريق “كوستاس مانولاس” عند فتح الميركاتو الصيفي.

وبدأت إدارة روما أخذ الحيطة من عروض مانشستر يونايتد بفتح باب المحادثات مع ممثلي مانولاس لرفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد من 35 مليون يورو إلى 50 مليون يورو.

مانشستر يونايتد ليس الوحيد الذي يود التعاقد مع مانولاس في الميركاتو الصيفي، كذا يوفنتوس الذي باع مدافعه الدولي المغربي “مهدي بنعطية” لنادي الدحيل القطري قبل غلق الميركاتو الشتوي الماضي نظير تسعة ملايين يورو، كما يعاني خطه الخلفي من إصابات مستمرة مع تقدم بونوتشي وكيليني في السن.

وقالت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية “المفاوضات حول عقد جديد مُحسن للمدافع الدولي اليوناني، تسير بشكل جيد حتى الآن”. مانولاس. وهدفه الشهير في مرمى برشلونة في دوري الأبطال

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وانسحب مانشستر يونايتد من صفقة مانولاس خلال الميركاتو الشتوي لعدم وضوح الصورة بشأن الإطار الفني للفريق من بعد إقالة مورينيو وتعيين سولشاير كمدرب مؤقت، فضلاً عن تردد النادي في حسم ملف المدير الرياضي المتوقع.

المدير الرياضي لروما (مونشي) – المطلوب في مانشستر يونايتد كذلك – هو أول مَن اقترح على إدارة روما وممثلي مانولاس تغيير بند فسخ العقد القديم من 35 مليون يورو إلى 50 مليون يورو عند تجديد العقد.

وينتهي عقد مانولاس مع ذئاب العاصمة الإيطالية في يونيه 2022، وقد جذب صاحب الـ 27 عامًا اهتمام العديد من الأندية، كان أبرزهم “آرسنال” خلال العامين الماضيين، قبل ظهور مانشستر يونايتد ويوفنتوس مؤخرًا.

وانضم اللاعب في صيف 2014 لصفوف روما نظير 13 مليون يورو من أولمبياكوس اليوناني. المدير الرياضي لنادي روما مونشي (صور: The sun)