حمدي الصافي يتحدى الزمالك

حمدي الصافي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات

كتب: محمد اللاهوني- رامي جمال

أكد حمدي الصافي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي جاهزية لاعبات الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك غدا في الدوري الممتاز.

وقال الصافي إن الفريق يختتم تدريباته في الثامنة من مساء اليوم وذلك في ختام الاستعدادات لمواجهة الزمالك في الدوري غدا

وأضاف الصافي أن فريق الزمالك لديه عناصر شابة ومميزة في صفوفه وتطور أداءه بشكل ملحوظ عن المواسم الماضية

وأشار الصافي الى أن الجهاز الفني واللاعبين لن يعتمدا على نتيجة مباراة البطولة العربية التي جمعت الفريقين مؤخرا، لاسيما أن الفريق لديه

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حسابات أخرى في الدوري .

يذكر أن سيدات طائرة الأهلي واجهت الزمالك هذا الموسم في البطولة العربية وبطولة الدوري في الدور الأول وحققت لاعبات الأهلي الفوز بنتيجة 3-0 في المباراتين .

وتواجه طائرة سيدات النادي الأهلي فريق الزمالك في السادسة من مساء غد الاثنين على الصالة المغطاة بمقر نادي الزمالك في ميت عقبة.