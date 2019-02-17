- 1/2
- 2/2
أكد حمدي الصافي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي جاهزية لاعبات الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك غدا في الدوري الممتاز.
وقال الصافي إن الفريق يختتم تدريباته في الثامنة من مساء اليوم وذلك في ختام الاستعدادات لمواجهة الزمالك في الدوري غدا
وأضاف الصافي أن فريق الزمالك لديه عناصر شابة ومميزة في صفوفه وتطور أداءه بشكل ملحوظ عن المواسم الماضية
وأشار الصافي الى أن الجهاز الفني واللاعبين لن يعتمدا على نتيجة مباراة البطولة العربية التي جمعت الفريقين مؤخرا، لاسيما أن الفريق لديه
يذكر أن سيدات طائرة الأهلي واجهت الزمالك هذا الموسم في البطولة العربية وبطولة الدوري في الدور الأول وحققت لاعبات الأهلي الفوز بنتيجة 3-0 في المباراتين .
وتواجه طائرة سيدات النادي الأهلي فريق الزمالك في السادسة من مساء غد الاثنين على الصالة المغطاة بمقر نادي الزمالك في ميت عقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدي الصافي يتحدى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.