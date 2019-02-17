وزيرالرياضة في حوار مفتوح مع المشاركين في برنامج "عباقرة الجامعات"

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، مع مجموعة من الطلاب والطالبات المشاركين فى منافسات الموسم الثاني من برنامج "عباقرة الجامعات"، بحضور الإعلامى عصام يوسف، مقدم البرنامج فى حوار مفتوح، حول أبرز ما تقدمه الوزارة من برامج ومشروعات خدمية للنشء والشباب، وذلك على هامش تصفيات مرحلة ما قبل النهائي بين جامعة طنطا والأكاديمية البحرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم الوزارة للبرامج والأنشطة الهادفة إلى الكشف عن المواهب الإبداعية للشباب فى مختلف المجالات، ومنها دعم الوزارة لبرنامج عباقرة الجامعة فى موسمه الثاني الذى

تنفذه الوزارة مع قناة "القاهرة والناس"، ويحث الطلاب على التفوق الدراسي والمعرفة والاطلاع على مختلف التخصصات، وكذا نشر الثقافة العلمية والأدبية بين الشباب.وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم، والعمل على رعايتهم ودعمهم في مختلف المجالات، إضافة إلى تشجيع الشباب على ريادة الأعمال والإقبال على المشروعات الصغيرة لما لها من فوائد إيجابية على المستوى الاقتصادى والشباب أنفسهم، ويأتى ذلك بالتعاون مع الجهات المختلفةفي تنفيذ البرامج والتدريبية والأنشطة المشتركة.وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى مسابقة إبداع التى تنفذها الوزارة لطلاب الجامعات المصرية، وتوجيه بتطوير نظام المسابقة، وألا تقتصر مكافآت المسابقة على الطلاب المصريين فقط، وإنما تشمل أيضا الطلاب العرب الدارسين بمصر الذين يشاركون فى فعاليات المسابقة.كما أعرب الوزير عن تمنياته لجميع المشاركين في برنامج "عباقرة الجامعات" بالتوفيق في منافسات البرنامج الذى يشارك في نسخته الثانية 32 جامعة حكومية، خاصة بالتعاون مع القاهرة والناس وتتضمن مجالات التنافس "الجغرافيا والفن والتاريخ والعلوم والآداب والرياضة، والمعلومات العامة والقدرات الذهنية"، مشيدا بأهمية البرنامج وروح التنافس والتعاون بين الطلاب المشاركين من خلال أسلوب مبتكر يناسب العصر ويشجع الشباب على البحث عن المعلومات والثقافة.