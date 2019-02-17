ماركوفيتش يرفع الأحمال البدنية لرجال يد الأهلي

قرر الصربي نيكولا ماركوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، تكثيف التدريبات البدنية للاعبي الفريق استعداداًللمباريات القادمة من بطولة الدوري.
وقرر ماركوفيتش رفع الحمل البدني خلال التدريبات؛ لتجهيز
وكان الأهلي قد تعادل مع نظيره فريق طلائع الجيش قبل تحقيق الفوز على هليوبوليس خلال الجولة الماضية.
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