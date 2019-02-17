فريق الاهلي لكرة اليد كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: قرر الصربي نيكولا ماركوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، تكثيف التدريبات البدنية للاعبي الفريق استعداداً للمباريات القادمة من بطولة الدوري. للمباريات القادمة من بطولة الدوري. وقرر ماركوفيتش رفع الحمل البدني خلال التدريبات؛ لتجهيز اللاعبين بشكل مناسب، في ظل خوض المباريات بشكل مضغوط بالبطولة. وكان الأهلي قد تعادل مع نظيره فريق طلائع الجيش قبل تحقيق الفوز على هليوبوليس خلال الجولة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماركوفيتش يرفع الأحمال البدنية لرجال يد الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.