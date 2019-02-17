رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يطلب تأجيل مواجهة الألومنيوم في كأس مصر

فريق سيراميكا كليوباترا "أرشيفية"

كتب - كريم عبد المحسن:

أرسل نادي سيراميكا كليوباترا، خطابًا رسميًّا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب خلاله تأجيل مباراة فريق الشباب مواليد عام 1997 بالنادي مع الألومنيوم في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة حدد مواجهة سيراميكا كليوباترا مع

الألومنيوم، في الواحد ظهر بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب الألومنيوم في نجع حمادي بمحافظة قنا، ولكن نادي كليوباترا طلب تأجيل المباراة 24 ساعة.

وقال كليوباترا في خطابه، أنه لم يتمكن

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من توفير حجز قطار لنقل الفريق إلى محافظة قنا، بالإضافة إلى ضيق الوقت الشديد، وطول المسافة بين القاهرة والمحافظة الواقعة في جنوب مصر.

وكان نادي كليوباترا وصل إلى هذا الدور بعد أن تخطى عقبة نادي بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم أيضًا في محافظة بني سويف.

