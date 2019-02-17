قمصان: الأهلي قادر على مواجهة كل الضغوط

سامي قمصان مدرب الاهليكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
أعرب سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الإنتاج الحربي بهدف نظيف.
وأكد المدرب المساعد للأهلي أن الفريق يخوض مبارياتالدوري تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط للوصول إلى قمة جدول الدوري. وأشار قمصان إلى أن الجهاز الفني للفريق يتعامل مع
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