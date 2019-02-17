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قمصان: الأهلي قادر على مواجهة كل الضغوط

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قمصان: الأهلي قادر على مواجهة كل الضغوطسامي قمصان مدرب الاهلي
كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أعرب سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الإنتاج الحربي بهدف نظيف.

وأكد المدرب المساعد للأهلي أن الفريق يخوض مباريات

الدوري تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط للوصول إلى قمة جدول الدوري. وأشار قمصان إلى أن الجهاز الفني للفريق يتعامل مع

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كل مباراة على حده مشددًّا على أن الأهلي يعاني من توالي المباريات في بطولة دوري الأبطال إلى جانب بطولة الدوري إلا أن هذا هو قدر الأهلي، مضيفًا أن الفريق لديه القدرة على مواجهة كل الضغوط لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها.
 
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