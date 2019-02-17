الأهلي يصحح أخطاء لقاء الإنتاج ويذاكر الداخلية بالفيديو

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي على عدة فيديوهات لفريق الداخلية؛ لدراسته قبل مواجهة الفريقين الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

ويسعى لاسارتي للوقوف على نقاط القوة والضعف في فريق الداخلية قبل مواجهة الفريقين التي يسعى الأهلي خلالها

لمواصلة انتصاراته المحلية.وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا مساء أمس على الإنتاج الحربي بهدف دون ردّ سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مباريات الدوري.وقرر لاسارتي عقد محاضرة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران غداً الاثنين؛ لتصحيح أخطاء مواجهة الإنتاج وخاصة أزمة إهدار الفرص التي عانى منها الفريق في مواجهة الإنتاج الحربي أمس، وسيتم تخصيص جزء من المحاضرة الفنية للحديث عن سلبية إهدار العديد من الفرص في لقاء الإنتاج أمس وأهمية المرحلة المقبلة التي لا تقبل خسارة أية نقاط جديدة في مشوار الدوري.