كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

كتبت: سارة جاب الله

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد عن التشكيل الذي يخوض لقاء جيرونا، علي ملعب "سانتياجو برنابيو" ، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء

جيرونا كالتالي:حراسة المرمي: كورتواالدفاع: مارسيلو، سيرجيو راموس، فاران، أودريوزولاخط الوسط: توني كروس، كاسميرو، سيبايوسالهجوم:أسنسيو، كريم بنزيما، فاسكيزبينما يجلس كل من نافاس، داني كارفخال، فيرنانديز،ماريانو دياز، فالفيردي ، جاريث بيل، فينيسيوس علي دكة البدلاء .

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق نقطين عن الوصيف أتلتيكو مدريد وتسعة نقاط برصيد عن المتصدر برشلونة, بينما يحتل جيرونا المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.