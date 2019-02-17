كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

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أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد عن التشكيل الذي يخوض لقاء جيرونا، علي ملعب "سانتياجو برنابيو" ، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".
وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء
حراسة المرمي: كورتوا
الدفاع: مارسيلو، سيرجيو راموس، فاران، أودريوزولا
خط الوسط: توني كروس، كاسميرو، سيبايوس
الهجوم:أسنسيو، كريم بنزيما، فاسكيز
بينما يجلس كل من نافاس، داني كارفخال، فيرنانديز،
يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق نقطين عن الوصيف أتلتيكو مدريد وتسعة نقاط برصيد عن المتصدر برشلونة, بينما يحتل جيرونا المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.
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