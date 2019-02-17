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كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

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كريم بنزيما مهاجم
كتبت: سارة جاب الله

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد عن التشكيل الذي يخوض لقاء جيرونا، علي ملعب "سانتياجو برنابيو" ، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر "الليجا". 
وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء

جيرونا كالتالي: 
حراسة المرمي: كورتوا
الدفاع: مارسيلو، سيرجيو راموس، فاران، أودريوزولا
خط الوسط: توني كروس، كاسميرو، سيبايوس
الهجوم:أسنسيو، كريم بنزيما، فاسكيز
بينما يجلس كل من نافاس، داني كارفخال، فيرنانديز،

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ماريانو دياز، فالفيردي ، جاريث بيل، فينيسيوس علي دكة البدلاء .

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق نقطين عن الوصيف أتلتيكو مدريد وتسعة نقاط برصيد عن المتصدر , بينما يحتل جيرونا المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.

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