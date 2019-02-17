شاهد.. مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الأسباني

مباراة ريال مدريد وجيرونا كتب- وليد خليل حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وجيرونا والتي يستضيفها ملعب سنتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الأسباني. وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق أحمد الطيب . يسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الأرجنتينى، سانتياجو سولارى، لمواصلة النتائج الإيجابية مع الفريق Advertisements بعدما أصبح وصيف المسابقة عقب الفوز على أتلتيكو مدريد فى عقر داره بالجولة الماضية، وانتزع المركز الثانى منه، ويدخل الفريق الملكى المباراة من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط وتقليص الفارق مع برشلونة المتصدر. شاهد المباراة ..

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