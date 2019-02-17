رياضة | وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة العلمية لإدراج التربية البدنية كمادة إلزامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة العلمية لإدراج التربية البدنية كمادة إلزامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إدراج التربية الرياضية كمادة أساسية بالمناهج التعليمية لرفع مستويات اللياقة البدنية والصحية لدى طلبة وطالبات المدارس، اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابيةة بوزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور كمال درويش أستاذ التربية الرياضية، ورئيس اللجنة الإستشارية العلمية، ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بوزارة التعليم العالي.

تناول الاجتماع مناقشة سبل تطبيق مادة التربية الرياضية وجعلها مادة إلزامية إجبارية، وكيفية مواجهة معوقات موجهي ومدرسي مادة التربية الرياضية، وإمكانية تطبيق ذلك من العام الدراسي القادم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة ستوفر كافة منشآتها ومشروعاتها لخدمة الهدف المنشود حتى تصبح مادة التربية الرياضية مادة أساسية فى المواد الدراسية التى يتلاقها الطلاب فى مختلف المراحل التعليمة، مشيرا الي أن تطوير منهج التربية البدنية سيكون وفق أسلوب علمي يراعى الحوكمة، والتقييم، وأسلوب الممارسة لحصة التربية الرياضية.

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وأضاف وزير الشباب والرياضة أن هناك تعاوناً مستمراً مع وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، ووزارة الصحة، لافتاً أن هناك تكاملاً وتقارباً في الرؤى المشتركة، من أجل التأكيد على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع الدكتور أشرف صبحي :" أن مادة التربية الرياضية بما ستتضمنه من منهج نظري وعملي سيساهم بشكل كبير في تحسين نمط الصحة البدنية لدى الطلاب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وهو ما يؤثر بالإيجاب على تطور المستوى العلمي والفكري للطلاب.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة الشباب والرياضة، ومجموعة من موجهي مادة التربية الرياضية على مستوى الجمهورية.