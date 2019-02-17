رياضة | WWE تصدم بيكي لينش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر WWE تصدم بيكي لينش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن أعلنت " بيكي " تمردها علي السلطة بعدم الذهاب لفريق الطبي التابع للإتحاد؛ من أجل اطمئنان علي ركبتها وإعطاء الإشارة الخضراء لها للتحضير لمواجهة " روندا روزي " علي بطولة السيدات لعرض الرو، ولم تكتفي بذلك فقط بل قامت بضرب " ستيفاني مكمان " في عرض الرو القبل الأخير، ومن بعده " تربل اتش " عندما قامت بصفعه في عرض سماكداون.

وكان لتدخل " فينس مكمان " القرار الأخير بشأن ما فعلته، وعلي الرغم من أنها قامت بالإعتذار عما بدر منها إلا أن " فينس " قد قام بسحبها من مواجهة الحلم بالنسبة اليها وإيقافها لمدة 60 يوم وستكون عودتها بعد رايسلمينيا 35، وقام بإضافة " شارلوت فلير " بدلا منها.

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لكن من الممكن أن تعود " بيكي "الي المواجهة، وتصبح المواجهة بين ثلاثة مقاتلات من أجل إثارة المزيد من الحماسة علي هذه المواجهة.